Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,16%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico delperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 72,82 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 73,56. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 72,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)