Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso degli alcolici, che mostra un decremento del 2,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 72,82 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 73,56. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 72,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
