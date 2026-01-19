Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso degli alcolici
, che mostra un decremento del 2,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 72,82 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 73,56. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 72,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)