Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 75,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,02. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)