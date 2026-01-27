Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:56
25.958 +0,95%
Dow Jones 17:56
49.098 -0,64%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per il colosso degli alcolici, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.
