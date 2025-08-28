Piazza Affari: balza in avanti Moncler

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda nota per i piumini
, che tratta in utile del 2,54% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Moncler
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,86 Euro e primo supporto individuato a 49,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)