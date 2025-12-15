Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda nota per i piumini, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
