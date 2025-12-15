Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)