Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda nota per i piumini
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)