Milano 14:54
42.510 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:54
9.231 -0,27%
Francoforte 14:54
24.082 +0,15%

Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto immobiliare italiano
Si posiziona sotto la parità l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.529,35 punti.
Condividi
```