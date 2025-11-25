Milano 11:34
42.119 -0,42%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:34
9.532 -0,03%
Francoforte 11:34
23.174 -0,28%

Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano

L'Indice delle società immobiliari in Italia perde lo 0,83%, continuando la seduta a 8.742 punti.
