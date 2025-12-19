Milano 16:36
44.748 +0,64%
Nasdaq 16:36
25.299 +1,12%
Dow Jones 16:36
48.258 +0,64%
Londra 16:36
9.883 +0,46%
Francoforte 16:36
24.294 +0,39%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vendite diffuse sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 8.519,47 punti.
