Milano 14:55
42.512 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:55
9.230 -0,27%
Francoforte 14:54
24.082 +0,15%

Piazza Affari: in perdita il comparto telecomunicazioni in Italia

Si abbattono le vendite sull'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata a 10.909,78 punti, in forte calo del 4,78%.
