Milano 9:35
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:35
9.257 +0,01%
24.149 +0,43%

Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sesa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sesa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sesa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 74,73 Euro. Primo supporto a 72,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
