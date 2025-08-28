Prysmian, Jefferies conferma Buy con upside dei dazi sul rame

Jefferies

Prysmian

(Teleborsa) -hae il target price a 84 euro per azione su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, spiegando di ritenerea seguito dei dazi sul rame, con le importazioni che coprono un quarto della domanda di cavi statunitense."Sebbene non si prevedesse alcuna variazione nei costi per gli operatori locali dopo i dazi, gli importatori necessiteranno di un aumento dei prezzi del 35% per compensare i dazi - si legge nella ricerca - Gli operatori locali hanno, di conseguenza, e l'indice dei prezzi alla produzione del filo di rame sta raggiungendo livelli record".Jefferies pensa che i maggiori benefici siano attribuibili ai dazi su cavi e vergella di rame per l'elettrificazione. Ipossiedono tutti un laminatoio per vergella di rame e sono probabilmente localizzati quasi al 100% negli Stati Uniti, quindi il vantaggio deriverebbe piuttosto dal 23% del mercato statunitense dei cavi importato. Questi operatori registrerebbero un aumento del prezzo dei cavi del 35% ipotizzando un contenuto di rame del 70%, contro lo zero per gli operatori locali.Viene previsto che gli operatori locali, tra cui Prysmian, stimoleranno l'utilizzo a livelli elevati,e spingendo anche all'aumento dei prezzi. Viene notato che gli operatori locali statunitensi hanno già annunciato aumenti di prezzo negli Stati Uniti dopo l'annuncio dei dazi sul rame. Viene osservata una situazione simile con i dazi sull'alluminio (quota del 40% delle importazioni), a vantaggio sia della divisione Elettrificazione, sebbene l'esposizione sia ridotta, sia, soprattutto, della divisione Reti Elettriche.