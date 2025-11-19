Tamburi, Jefferies avvia copertura con Buy: pipeline di IPO dovrebbe ridurre lo sconto

(Teleborsa) - Jefferies
ha avviato la copertura
sul titolo Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, con una raccomandazione "Buy
" e un target price di 12,5 euro per azione
.
Gli analisti affermano che la conversione della pipeline di IPO dovrebbe contribuire a ridurre lo sconto
. TIP ha evidenziato dieci società di portafoglio private come "potenziali pipeline di IPO". Le stime di Jefferies indicano che questi investimenti hanno una valutazione a 12 mesi di circa 1,2 miliardi di euro, pari a circa il 77% della capitalizzazione di mercato di TIP. La recente trimestrale
di TIP conferma i progressi in tal senso, osservando che "salvo importanti sconvolgimenti del mercato, presto quoteremo diverse società in borsa".
Inoltre, viene ricordato che a ottobre Bending Spoons
ha completato un aumento di capitale da 270 milioni di dollari e una transazione sul mercato secondario da 440 milioni di dollari, valutando la società a 11 miliardi di dollari su base pre-money. A seguito di questa transazione, la partecipazione residua
di TIP (poco meno del 3%) vale circa 300 milioni di euro.
Le principali partecipazioni quotate
di TIP includono OVS
(circa 370 milioni di euro di valore di mercato attuale), Interpump
(circa 300 milioni di euro), Sesa
(circa 145 milioni di euro), Roche Bobois
(circa 120 milioni di euro), Moncler
(circa 120 milioni di euro) e Amplifon
(circa 100 milioni di euro). Il portafoglio quotato (circa l'82% della capitalizzazione di mercato di TIP) fornisce flussi di cassa regolari (tramite dividendi)
per supportare il pagamento degli interessi passivi della sua Hold Co e dei dividendi agli azionisti. In definitiva, "le partecipazioni servono anche come fonte di finanziamento per l'integrazione del suo portafoglio di investimenti non quotati", si legge nella ricerca.
Jefferies evidenzia che TIP finanzia la sua crescita attraverso flussi di cassa interni, emissioni obbligazionarie selettive e club deal, mantenendo un indebitamento conservativo
(la posizione finanziaria netta di TIP è limitata al 25% del valore intrinseco netto). Ciò garantisce flessibilità finanziaria e supporta un dividendo progressivo. Si prevede che le società in portafoglio (pubbliche e private) genereranno ricavi aggregati superiori a 25 miliardi di euro nel 2025, con un EBITDA di circa 5 miliardi di euro e un indebitamento finanziario modesto di circa 0,6 miliardi di euro.