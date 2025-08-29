Milano 28-ago
0 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 -0,42%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,24% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.847,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,24% alle 05:48
Risultato positivo dell'1,24% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.847,48 punti.
Condividi
```