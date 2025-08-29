Milano 12:25
Francia, Prezzi produzione (MoM) in luglio

Francia, Prezzi produzione (MoM) in luglio
Francia, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,1%.

