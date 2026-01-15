Milano
15:16
45.761
+0,25%
Nasdaq
14-gen
25.466
0,00%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
15:16
10.231
+0,46%
Francoforte
15:15
25.312
+0,10%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 15.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi export USA (MoM) in novembre
Prezzi export USA (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 gennaio 2026 - 14.35
USA,
Prezzi export in novembre su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,2%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi export USA (MoM) in novembre
USA, Prezzi import (MoM) in novembre
USA, Prezzi import (MoM) in novembre
Prezzi produzione Italia (MoM) in novembre
Argomenti trattati
USA
(392)
Altre notizie
Prezzi consumo Italia (MoM) in novembre
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in novembre
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Produzione industriale USA (MoM) in novembre
USA, Prezzi consumo (MoM) in dicembre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto