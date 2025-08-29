Milano 10:20
42.279 -0,40%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:21
9.191 -0,28%
Francoforte 10:20
23.920 -0,50%

Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.
