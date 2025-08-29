Milano 14:24
Francoforte: calo per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento del 2,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aixtron rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Aixtron mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,81. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
