Francoforte: in calo Aixtron

(Teleborsa) - Sottotono Aixtron
, che passa di mano con un calo del 3,23%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Aixtron
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)