Milano 13:33
42.291 -0,87%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:33
9.562 +0,23%
Francoforte 13:33
23.232 +0,61%

Francoforte: exploit di Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: exploit di Aixtron
(Teleborsa) - Brilla Aixtron, che passa di mano con un aumento del 4,78%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,22 Euro. Primo supporto a 16,86. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```