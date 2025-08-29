Milano 10:21
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:21
9.191 -0,28%
Francoforte 10:21
23.919 -0,50%

Londra: andamento negativo per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Lloyds Banking Group
Seduta in ribasso per il gruppo bancario britannico, che mostra un decremento del 3,38%.
Condividi
```