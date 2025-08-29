Milano
10:21
42.273
-0,41%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
10:21
9.191
-0,28%
Francoforte
10:21
23.919
-0,50%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 10.38
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento negativo per Lloyds Banking Group
Londra: andamento negativo per Lloyds Banking Group
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 09.50
Seduta in ribasso per il
gruppo bancario britannico
, che mostra un decremento del 3,38%.
Titoli e Indici
Lloyds Banking
-3,43%
