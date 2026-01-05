Milano 14:56
Londra: andamento negativo per BT Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta con una perdita dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di BT Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BT Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,832 sterline. Primo supporto visto a 1,789. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,775.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
