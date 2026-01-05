Londra: andamento negativo per BT Group

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che tratta con una perdita dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di BT Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BT Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,832 sterline. Primo supporto visto a 1,789. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,775.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)