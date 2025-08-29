Londra: andamento negativo per Ocado Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il rivenditore online di prodotti alimentari
, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Ocado Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ocado Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,384 sterline. Primo supporto visto a 3,304. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,273.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)