Milano 14:25
42.227 -0,52%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:25
9.198 -0,21%
Francoforte 14:26
23.983 -0,24%

Londra: andamento negativo per Ocado Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Ocado Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il rivenditore online di prodotti alimentari, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Ocado Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ocado Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,384 sterline. Primo supporto visto a 3,304. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,273.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```