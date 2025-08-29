Londra: andamento negativo per Ocado Group

rivenditore online di prodotti alimentari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,384 sterline. Primo supporto visto a 3,304. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,273.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)