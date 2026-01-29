Milano 14:22
Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con un ribasso del 2,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Auto Trader Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,37 sterline. Prima resistenza a 5,538. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
