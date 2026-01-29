Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, con un ribasso del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Auto Trader Group
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,37 sterline. Prima resistenza a 5,538. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)