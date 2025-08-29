Milano 14:25
42.227 -0,52%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:25
9.198 -0,21%
Francoforte 14:26
23.983 -0,24%

Londra: calo per Kingfisher

Migliori e peggiori
Londra: calo per Kingfisher
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che passa di mano con un calo del 2,16%.

L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,558 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,612. Il peggioramento di Kingfisher è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,539.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```