Milano
16:21
42.244
-0,48%
Nasdaq
16:21
23.436
-1,13%
Dow Jones
16:21
45.445
-0,42%
Londra
16:20
9.201
-0,17%
Francoforte
16:20
23.946
-0,39%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 16.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Nvidia
New York: calo per Nvidia
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 16.10
Si muove verso il basso il
chipmaker
, con una flessione del 3,00%.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento negativo per Nvidia
New York: balza in avanti Nvidia
New York: si concentrano le vendite su Nvidia
New York: andamento sostenuto per Nvidia
Titoli e Indici
Nvidia
-2,75%
Altre notizie
Nvidia, Trump conferma accordo chip: 15% ricavi in Cina a governo
Titoli chip in focus a Wall Street su accordo vendite Cina
New York: giornata depressa per Nvidia
Nvidia chiede ai fornitori di fermare la produzione del chip H20 per la Cina
S&P 500 e Dow Jones chiudono su nuovi record, in calo Nvidia dopo i conti
New York: in calo Boeing