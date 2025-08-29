Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:08
23.402 -1,27%
Dow Jones 18:08
45.481 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: netto calo registrato da Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Constellation Energy
Retrocede molto il fornitore statunitense di energia pulita, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,90%.
Condividi
```