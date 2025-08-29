New York: perdite consistenti per Ulta Beauty

rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza

Ulta Beauty

S&P-500

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 4,11%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 530 USD. Rischio di discesa fino a 496,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 563,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)