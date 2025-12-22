New York: perdite consistenti per Seagate Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Seagate Technology
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 296,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 273,3. L'equilibrata forza rialzista del leader nella produzione di driver per hard-disk
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 319,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)