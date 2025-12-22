Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:21
25.457 +0,44%
Dow Jones 21:21
48.376 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: perdite consistenti per Seagate Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 296,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 273,3. L'equilibrata forza rialzista del leader nella produzione di driver per hard-disk è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 319,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
