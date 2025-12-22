New York: perdite consistenti per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

S&P-500

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,84% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 296,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 273,3. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 319,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)