Milano 16:22
42.247 -0,47%
Nasdaq 16:22
23.449 -1,07%
Dow Jones 16:22
45.451 -0,41%
Londra 16:21
9.202 -0,16%
Francoforte 16:21
23.951 -0,37%

New York: vendite diffuse su Ulta Beauty

New York: vendite diffuse su Ulta Beauty
Si muove in perdita il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,11% sui valori precedenti.
