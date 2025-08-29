Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:09
23.403 -1,27%
Dow Jones 18:09
45.486 -0,33%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto utility in Italia

Il Settore utility italiano perde lo 0,78%, continuando la seduta a 44.230,27 punti.
