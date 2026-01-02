Milano 16:23
45.264 +0,71%
Nasdaq 16:23
25.292 +0,17%
Dow Jones 16:23
47.922 -0,29%
Londra 16:23
9.959 +0,28%
Francoforte 16:23
24.475 -0,06%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia

Il Settore utility italiano guadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.749,59 punti.
