Milano 11:38
44.927 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:38
10.206 +0,67%
Francoforte 11:38
24.865 +1,24%

Piazza Affari: comparto utility in Italia, quotazioni alle stelle

Si muove con il vento in poppa il settore utility italiano, che arriva a 50.086,25 punti.
