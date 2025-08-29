Milano 12:27
Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione dell'1,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23,56 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,9, mentre il primo supporto è stimato a 23,21.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
