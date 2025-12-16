Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

FTSE MIB

produttore di chip

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,09% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,58.