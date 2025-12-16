Milano 14:18
Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione del 2,09% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
