Milano 10:23
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:23
9.194 -0,25%
Francoforte 10:24
23.920 -0,50%

Piazza Affari: giornata depressa per Telecom Italia

Composto ribasso per la compagnia telefonica, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
