Milano 12:27
42.203 -0,58%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:27
9.190 -0,30%
Francoforte 12:27
23.923 -0,49%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di D'Amico. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,108 Euro. Primo supporto visto a 3,984. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,914.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
