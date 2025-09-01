Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con chiusura in calo a 30.286,9.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 30.024,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.811,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.762,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)