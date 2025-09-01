Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Il Light Sweet Crude Oil ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 64,01.
Le implicazioni tecniche attuali del greggio WTI mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 63,3. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 64,73. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 62,59.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)