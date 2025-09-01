Milano 17:35
L'Indice Hang Seng chiude a 25.621,89 punti

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,17%
Ottima performance per Hong Kong (+2,17%), che archivia la giornata a 25.621,89 punti.
