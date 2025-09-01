Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,36% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 42.346,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,36% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,36% alle 13:00, tratta a 42.346,66 punti.
Condividi
```