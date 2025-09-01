Francia, sale la tensione. Roma accusata di dumping fiscale

(Teleborsa) -, in vista del voto di fiducia al governo, dopo che ilha lanciato l'allarme conti pubblici, preannunciando un durissimo piano di rientro del deficit. Il capo del governo francese ha anche, provocando l'immediata, che va ad incrinare ulteriormente le relazioni fra Rma e Parigi dopo il recente botta e risposta fra Matteo Salvini e Emmanuel Macron.Bayrou, che si appresta il prossimoa testare la stabilità di governo, con ungenerale sull'esecutivo, in una intervista ai media francesi, ha affermato cheed ha accusato l'Italia di fare "dumping fiscale" per "attirare" le imprese francesi in fuga dalla Francia se il governo imporrà tasse ai "più ricchi"."Ormaie ognuno si trasferisce dove è più conveniente", ha sottoloneao il premier francese, prendendo, "che sta facendo una politica di dumping fiscale". Un'accusa che fa riferimento al regime fiscale più vantaggioso per chi si trasferisce in Italia o ritorna in Italia dopo un periodo trascorso all'estero.Accuse che hanno sollecitato una, che ha accolto con "stupore" ledi Bayrou.e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione", si afferma in una nota, aggiungendo che "l'Italiaper attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l'onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia".è piuttosto, da molti anni,, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse", denuncia Palazzo Chigi, sollecitando Parigi ad "in sede di Unione Europea contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei".Sul punto sono intervenuti anche i due vicepremier. "Grave e inaccettabile attacco all’Italia, ai suoi imprenditori e ai suoi lavoratori, da parte di un governo francese ormai in piena crisi. Lasciamo a loro nervosismo e polemiche, noi preferiamo lavorare", si afferma in una nota della"Sono sbalordito, un'accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato. Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l'Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri paesi europei", rimarca, denunciando "i sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare".