Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,37%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26,1 sterline con primo supporto visto a 25,86. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)