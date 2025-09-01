Milano 10:10
42.508 +0,74%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:10
9.211 +0,26%
Francoforte 10:09
24.028 +0,53%

Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining
Balza in avanti l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
Condividi
```