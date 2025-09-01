Milano
17:35
42.410
+0,51%
Nasdaq
29-ago
23.415
0,00%
Dow Jones
29-ago
45.545
-0,20%
Londra
17:35
9.196
+0,10%
Francoforte
17:35
24.037
+0,57%
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 22.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: performance negativa per Amadeus IT
Madrid: performance negativa per Amadeus IT
Migliori e peggiori
,
In breve
01 settembre 2025 - 13.00
Rosso per l'
azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che sta segnando un calo del 2,93%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: positiva la giornata per Amadeus IT
Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT
Madrid: rosso per Amadeus IT
Madrid: performance negativa per Caixabank
Titoli e Indici
Amadeus It
-3,85%
Altre notizie
Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel
Madrid: positiva la giornata per BBVA
Madrid: risultato positivo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Borsa: Seduta rialzista per Madrid, in guadagno dell'1,84%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)