Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.

Lo scenario su base settimanale di Amadeus IT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Amadeus IT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 62,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
