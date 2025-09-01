Milano 10:11
Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico spagnolo, con un rialzo dell'1,98%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
