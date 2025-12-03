Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola
, che avanza bene del 2,57%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Banco de Sabadel
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,216. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,404.
