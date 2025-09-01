Milano 10:12
42.486 +0,69%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:12
9.212 +0,26%
Francoforte 10:11
24.026 +0,52%

Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale del 2,42%.
Condividi
```