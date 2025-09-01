Milano
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 10.28
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
Migliori e peggiori
,
In breve
01 settembre 2025 - 09.35
Punta con decisione al rialzo la performance della
società media e di comunicazione italiana
, con una variazione percentuale del 2,42%.
Titoli e Indici
Mfe B
+2,25%
