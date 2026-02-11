Milano 13:12
Piazza Affari: andamento negativo per MFE A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che mostra un decremento del 2,04%.

La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di MFE A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,125 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,045. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,205.

