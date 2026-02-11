Piazza Affari: andamento negativo per MFE A

società media e di comunicazione italiana

MediaForEurope

FTSE Italia Mid Cap

MFE A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,04%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,125 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,045. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,205.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)