Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia Mid Cap

MediaForEurope

indice delle società a media capitalizzazione

MFE B

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,26%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,055 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,951. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,159.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)