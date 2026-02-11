Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana
, che presenta una flessione del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, MFE B
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,055 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,951. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,159.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)