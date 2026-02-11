Milano 13:13
46.420 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:13
10.431 +0,75%
Francoforte 13:13
24.957 -0,12%

Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per MFE B
(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,055 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,951. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,159.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```